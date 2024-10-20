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SHOT: Взрывы в Дзержинске длились полтора часа после атаки дронов

SHOT: Взрывы в Дзержинске длились полтора часа после атаки дронов

Телеграм-канал Shot сообщает, что взрывы на заводе в Дзержинске начались после 3 часов ночи.Телеграм-издание Shot сообщает подробности налета дронов на Нижегородскую область ночью 20 октября.

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