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Ничего не нужно: Ларису Лужину пришлось заставлять отмечать свой юбилей

Ничего не нужно: Ларису Лужину пришлось заставлять отмечать свой юбилей

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина призналась, что сперва не планировала отмечать свое 85-летие. День рождения актрисы наступит 4 марта, однако она сомневалась, стоит ли ей устраивать торжественное мероприятие в честь своего юбилея.

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