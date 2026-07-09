Олимпийский чемпион Дюплантис выступил против снятия санкций МОК с России

Двукратный олимпийский чемпион, шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис выступил против решения Международного олимпийского комитета (МОК) отменить рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов, а также временно восстановить статус Олимпийского комитета России, передает SVT.