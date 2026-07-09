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Газета.ру

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Олимпийский чемпион Дюплантис выступил против снятия санкций МОК с России

Олимпийский чемпион Дюплантис выступил против снятия санкций МОК с России

Двукратный олимпийский чемпион, шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис выступил против решения Международного олимпийского комитета (МОК) отменить рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов, а также временно восстановить статус Олимпийского комитета России, передает SVT.

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