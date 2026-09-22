Фицо призвал провести внеочередной саммит ЕС для обсуждения цен на топливо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал от Брюсселя экстренной реакции на топливный кризис. В видеообращении к гражданам он призвал созвать внеочередной саммит Евросоюза, посвященный росту цен на бензин и дизель.
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