«Прорыв ВСУ в Курске тянет на предательство»: Руцкой

Прорыв ВСУ в Курскую область стал для многих в России шокирующим известием. Бывший вице-президент России Александр Руцкой на правах экс-губернатора Курской области публично поставил ряд вопросов о причинах нынешнего положения дел в приграничье.
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