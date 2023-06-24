Возбудитель опасного заболевания пчел обнаружен на пасеке в Шкотовском районе

При исследовании пчел с одной из пасек поселка городского типа Шкотово Шкотовского района специалистами Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора обнаружен возбудитель опасного заболевания пчел, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ветеринарную лабораторию Уссурийска.