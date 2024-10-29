Представлен концепт автодома с автопилотом 5-го уровня Cadillac OpenSpace

Cadillac представляет концепт автодома OpenSpace с беспилотным управлением 5-го уровня, что означает, что теоретически он сможет перемещаться из пункта А в пункт Б без какого-либо вмешательства или внимания со стороны водителя.
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