Казанда Шамил Шәйдуллинның шәхси күргәзмәсе ачыла

Бүген Казанда Татарстан Республикасының Милли китапханәсендә Россия Федерациясенең атказанган рәссамы һәм Татарстан Республикасының халык рәссамы Шамил Шәйдуллинның «Барысында да аның чагылышы»/«Он есть Все – Все есть Он» дип аталган шәхси күргәзмәсе ачыла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии