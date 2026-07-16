НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Казанда Шамил Шәйдуллинның шәхси күргәзмәсе ачыла

Казанда Шамил Шәйдуллинның шәхси күргәзмәсе ачыла

Бүген Казанда Татарстан Республикасының Милли китапханәсендә Россия Федерациясенең атказанган рәссамы һәм Татарстан Республикасының халык рәссамы Шамил Шәйдуллинның «Барысында да аның чагылышы»/«Он есть Все – Все есть Он» дип аталган шәхси күргәзмәсе ачыла.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии