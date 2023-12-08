Выручка бизнес-инкубатора новосибирского Академпарка составила 4,7 млрд рублей

Губернатор области Андрей Травников на заседании собрания учредителей фонда «Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка» указал на необходимость синхронизации планов развития Технопарка и НГУ.
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