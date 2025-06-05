Китай и ОАЭ расширяют стратегическое партнерство 

Член Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И в Пекине провел встречу со специальным посланником президента Объединенных Арабских Эмиратов /ОАЭ/ по делам Китая Халдуном Халифой Аль-Мубараком, сообщает romanian.
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