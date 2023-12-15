Знал ли Ви о том, что у него есть дочь Элла? Подробности о ребенке от Дженни из Blackpink

Вокруг звезд постоянно крутятся какие-то слухи и знаменитости к этому вполне привыкли. Сегодня мы хотим поговорить на тему звездных детей и вспомнить 2 случая, когда Тэхену (Taehyung) из BTS приписывали наследничков.