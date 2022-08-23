В ООН кончаются средства для гуманитарных миссий

В ООН сообщили о том, что у организации не хватает средств для организации гуманитарных миссий. Причиной послужила сосредоточенность крупных стран-доноров на оказании поддержки Украине и возросший спрос на гуманитарную помощь в нуждающихся странах.
В ООН сообщили о том, что у организации не хватает средств для организации гуманитарных миссий. Причиной послужила сосредоточенность крупных стран-доноров на оказании поддержки Украине и возросший спрос на гуманитарную помощь в нуждающихся странах.
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