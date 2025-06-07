Трамп: Цзиньпин согласен возобновить поставки редкоземельных металлов в США

Во время перелета из Вашингтона в Нью-Джерси американский лидер Дональд Трамп сообщил представителям СМИ на борту своего самолета о согласии председателя КНР Си Цзиньпина на возобновление поставок редкоземельных металлов в Соединенные Штаты.
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