Трамп: Цзиньпин согласен возобновить поставки редкоземельных металлов в США

Во время перелета из Вашингтона в Нью-Джерси американский лидер Дональд Трамп сообщил представителям СМИ на борту своего самолета о согласии председателя КНР Си Цзиньпина на возобновление поставок редкоземельных металлов в Соединенные Штаты.