Землю с заброшками в центре Тулы за 80 миллионов рублей купил предприниматель Черкасский

Опубликованы итоги аукциона по продаже имущественного комплекса по адресу улица Советская, 9 в Туле. В состав комплекса входят входят гараж, несколько складов, столярная мастерская, а также ограждение, асфальтовое покрытие и земельный участок, который, вероятно, и представляет наибольшую ценность.
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