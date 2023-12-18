Землю с заброшками в центре Тулы за 80 миллионов рублей купил предприниматель Черкасский

Опубликованы итоги аукциона по продаже имущественного комплекса по адресу улица Советская, 9 в Туле. В состав комплекса входят входят гараж, несколько складов, столярная мастерская, а также ограждение, асфальтовое покрытие и земельный участок, который, вероятно, и представляет наибольшую ценность.