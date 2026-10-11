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В «Яндекс Маркете» сообщили о статусе работы инфраструктуры маркетплейса

В «Яндекс Маркете» сообщили о статусе работы инфраструктуры маркетплейса

Сортировочные центры «Яндекс Маркета» перестали быть доступны после атаки беспилотников на владимирский дата-центр Яндекса, при этом пункты выдачи заказов и склады работают штатно, сообщила пресс-служба маркетплейса 11 октября в официальном сообщении.

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