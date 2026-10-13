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Царьград

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"Это осознанный выбор": Молодые звёзды о многодетности – и страхах

"Это осознанный выбор": Молодые звёзды о многодетности – и страхах

Сегодня, когда Россия испытывает демографические проблемы, решиться родить ребёнка – это уже подвиг. Вдвойне почётно, когда пара решается стать многодетными родителями.

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