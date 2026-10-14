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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кавай Ленард провел первый матч после возвращения в «Рэпторс» и помог команде разгромить «Никс»

Форвард Кавай Ленард провел первую игру за « Торонто » на предсезонной стадии. Ветеран стал самым результативным в матче с « Нью-Йорком » и помог «Рэпторс» одержать разгромную победу – 148:98.

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