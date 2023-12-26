Что ждет россиян с 1 января 2024 года

С началом нового 2024 года россиян ожидают значительные изменения в социально-экономической сфере. Важные корректировки коснутся размера минимальной зарплаты, пенсионного законодательства, выплат по уходу за детьми, призывного возраста и других аспектов жизни граждан.
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