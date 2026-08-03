Объединенные Арабские Эмираты: по меньшей мере один человек погиб и еще пятеро получили ранения в результате взрыва газового баллона в автосалоне на Шейх Заед Роуд в Дубае по состоянию на вечернее время по местному времени.
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