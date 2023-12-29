С 2024 года работающие родители смогут получать пособие по уходу за ребенком

С 2024 года работающие родители смогут получать пособие по уходу за ребенкомПравительство РФ внесло изменения в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», согласно которому родитель сможет получать пособие по уходу за ребенком даже при досрочном выходе на работу.