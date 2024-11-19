🇷🇺Воинский эшелон ВС РФ с различной военной техникой в пути следования в зону проведения СВО🔥 #Эшелон #ВСРФ #Донбасс #СВО #Россия #Украина.
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🇷🇺Воинский эшелон ВС РФ с различной военной техникой в пути следования в зону проведения СВО🔥 #Эшелон #ВСРФ #Донбасс #СВО #Россия #Украина.
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