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Прогноз погоды в Крыму на среду

Прогноз погоды в Крыму на среду

Прогноз погоды в Крыму на среду.• Симферополь: +15°, пасмурно• Севастополь: +16°, облачно• Ялта: +13°, дождь• Алушта: +13°, дождь• Евпатория: +15°, дождь• Саки: +16°, облачно• Бахчисарай: +15°, пасмурно• Джанкой: +16°, пасмурно• Судак: +13°, дождь• Феодосия: +14°, дождь.

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