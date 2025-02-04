Онлайн-кинотеатр Okko догнал Wink по количеству подписчиков

«Кинопоиск» остается лидером среди онлайн-кинотеатров по общему количеству подписчиков (20% горожан) и по количеству пользователей с платной подпиской (15%), говорится в сообщении исследовательской компании GfK.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии