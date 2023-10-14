Украинские власти сообщили о повреждении двух предприятий в Херсонской области

Предприятия и инженерное сооружение повреждены на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом 14 октября сообщил назначенный украинскими властями глава местной областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
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