США и Британия осуществили еще один удар по Йемену на фоне совещания Совбеза ООН

США и Великобритания нанесли очередной удар по территории Йемена, сообщает телеканал Al-Masirah. Примечательно, что атака была нанесена практически во время совещания Совбеза ООН по ударам «международной коалиции» во главе с США по территории Йемена.
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