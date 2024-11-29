В Медицинском университете снизились затраты на отопление

Государственный университет медицины и фармакологии имени Николая Тестемицану уменьшил на 20% затраты на обеспечение тепловой энергией нескольких зданий, вновь подключенных к централизованной системе отопления через 15 лет после отключения, сообщает Noi.
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