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От тебя зависит его жизнь. Зачем волонтеры собирают помощь бойцам СВО и как им помочь

От тебя зависит его жизнь. Зачем волонтеры собирают помощь бойцам СВО и как им помочь

"Иногда страшно брать в руки телефон" – соучредитель фонда о том, сколько поступает от бойцов обращений за помощью Как помочь тем, кто сейчас находится в зоне СВО? И почему все-таки эту помощь собирают волонтеры, разве у государства не хватает ресурсов? Об этом в "Переговорке" на amic.

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