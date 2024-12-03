От тебя зависит его жизнь. Зачем волонтеры собирают помощь бойцам СВО и как им помочь

"Иногда страшно брать в руки телефон" – соучредитель фонда о том, сколько поступает от бойцов обращений за помощью Как помочь тем, кто сейчас находится в зоне СВО? И почему все-таки эту помощь собирают волонтеры, разве у государства не хватает ресурсов? Об этом в "Переговорке" на amic.