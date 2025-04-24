Международный уголовный суд (МУС) стал юридическим ничтожеством и пал жертвой зависимости от Запада. Об этом, как информирует RT, заявил заместитель председателя отечественного Совета безопасности Дмитрий Медведев.
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