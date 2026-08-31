Мужчина расстроился из-за срыва свадьбы и облил невесту кислотой

РЕН ТВ В индийском штате Уттар-Прадеш мужчина облил кислотой бывшую невесту и ее сестру после того, как семья девушки отказалась от свадьбы, сообщили 30 августа в The Times of India.
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