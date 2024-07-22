РТС: в России нужно увеличить объемы выпуска высокооктанового бензина

Спрос на высокооктановый бензин, то есть АИ-95 и выше, растет, а значит, растет и цена. Причины ситуации в информационном вакууме, ручном регулировании цен и непонимании, какие объемы мощностей НПЗ выпали из-за атак БПЛА В России необходимо увеличить объемы выпуска высокооктанового бензина АИ-95 и выше в связи с сильным ростом спроса на него.