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РТС: в России нужно увеличить объемы выпуска высокооктанового бензина

РТС: в России нужно увеличить объемы выпуска высокооктанового бензина

Спрос на высокооктановый бензин, то есть АИ-95 и выше, растет, а значит, растет и цена. Причины ситуации в информационном вакууме, ручном регулировании цен и непонимании, какие объемы мощностей НПЗ выпали из-за атак БПЛА В России необходимо увеличить объемы выпуска высокооктанового бензина АИ-95 и выше в связи с сильным ростом спроса на него.

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