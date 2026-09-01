New Orders Drop But US Manufacturing Surveys Still Signal 'Solid' Growth In August Despite sustained relative weakness in US 'hard data', US manufacturing operating conditions improved solidly again in August, according to the latest PMI data from S&P Global, but it's not all rainbows and unicorns.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым