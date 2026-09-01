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Zero Hedge

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New Orders Drop But US Manufacturing Surveys Still Signal 'Solid' Growth In August

New Orders Drop But US Manufacturing Surveys Still Signal 'Solid' Growth In August

New Orders Drop But US Manufacturing Surveys Still Signal 'Solid' Growth In August Despite sustained relative weakness in US 'hard data', US manufacturing operating conditions improved solidly again in August, according to the latest PMI data from S&P Global, but it's not all rainbows and unicorns.

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