Тайвань заявил, что готов отменить запрет на импорт продуктов из Фукусимы

Действовавший 10 лет запрет на импорт продуктов из района японской АЭС Фукусима намерено снять Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Тайваня, сообщило 23 июля агентство CNA.
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