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Север Пресс

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Минцифры: мобильные номера в России больше не привязаны к региону

Минцифры: мобильные номера в России больше не привязаны к региону

С 1 сентября в России вступило в силу постановление, разрешающее изменить сотового оператора или регион проживания, не меняя при этом свой мобильный номер.

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