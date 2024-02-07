«Мы же профессионалы»: актер Ульянов рассказал о соперничестве с Максимом Авериным

На телеканале «Россия 1» вышел одиннадцатый сезон сериала «Склифософский». Актер Дмитрий Ульянов, который играет в картине сосудистого хирурга Андрея Волошина, рассказал о съемках медицинской драмы и противостоянии с Максимом Авериным.
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