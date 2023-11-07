Чем грозит эпоха антропоцена и что такое планетарные границы?

Исследователи подсчитали, что влияние деятельности человека на земные экосистемы может привести к непредсказуемому хаосу – в работе 2022 года, пока что не прошедшей экспертной оценки, говорится, что после определенного момента восстановить климатическое равновесие на Земле будет невозможно.
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