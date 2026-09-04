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«Уволить на х… всех своих советников!» – Русофобы глумятся над косноязычным Залужным

«Уволить на х… всех своих советников!» – Русофобы глумятся над косноязычным Залужным

Экс-главком ВСУ, а ныне посол в Лондоне Валерий Залужный, с трудом читает с бумажки свои выступления на английском, зато в каждом интервью вставляет выражение «global decision» («глобальное решение» – некий консенсус мировых сил, в рамках которого должно быть завершение конфликта на Украине).

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