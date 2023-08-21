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Сергей Смагин: «Считаю, что Горячкина должна выиграть тай-брейк, она более опытная, высококлассная шахматистка»

Сегодня россиянка сыграет с болгарской шахматисткой Нургюл Салимовой. «Сложно сказать, что будет на тай-брейке, ведь в классических шахматах мы тоже думали, что Горячкина выиграет.

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