Маск резко ответил Байдену после слов о помощи Украине

Предприниматель и миллиардер из Соединенных Штатов Америки Илон Маск выступил с комментарием по поводу слов президента США Джо Байдена, в соответствии с которыми неготовность Конгресса оказать поддержку Украине окажется преступной халатностью.
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