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Диверсия в Госдуме

Диверсия в Госдуме

Приходишь к врачу, даришь ему бутылку "Киновского 3" и получаешь до 50 000 рублей штрафа. 2024-й, что ты творишь.

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Комментарии
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реванш
Одно слово не дурдума, а ДОЛБОДЯТЛЫ! Ни как не могу понять с этими всеми так называемыми народными избранниками ничего сделать нельзя??? Или нужен новый матрос Железняк??
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5 час.
vitaly yanushkevich
Много в думу спиртного дарят, спиваться начали, а я то думаю, почему такие идиотские законы принимают.
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3 час.
МАКСИМ
подарите долбоебу путевку в сизо
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2 час.

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