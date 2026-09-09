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Царьград

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МИД РФ раскрыл зависимость Мерца от военной промышленности Германии

МИД РФ раскрыл зависимость Мерца от военной промышленности Германии

Мария Захарова заявила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц зависим от немецкого ВПК и требует больше заказов.

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