Михайловская родительская суббота: как правильно поминать усопших и что нельзя делать в этот день.

Михайловские деды - третья осенняя родительская суббота и последний поминальный день в 2023 г. Рассказываем, о традициях и обычаях поминания предков у белорусов, истории Михайловской родительской субботы и запретах поминального дня.
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