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«Зенит» предлагает «Фенербахче» 8-10 млн евро за защитника Салаи. Турки хотят минимум 12 млн

«Зенит» интересуется защитником сборной Венгрии Аттилой Салаи.  Петербуржский клуб ведет переговоры с «Фенербахче» о трансфере 24-летнего игрока, сообщает Sport24.

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