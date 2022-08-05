«Зенит» предлагает «Фенербахче» 8-10 млн евро за защитника Салаи. Турки хотят минимум 12 млн

«Зенит» интересуется защитником сборной Венгрии Аттилой Салаи. Петербуржский клуб ведет переговоры с «Фенербахче» о трансфере 24-летнего игрока, сообщает Sport24.
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