Собянин сообщил о росте популярности эковолонтерства у молодежи Москвы

Ежегодно в школах Москвы проводится около 500 мероприятий по охране окружающей среды Забота об экологии, сохранение уникальных зеленых зон и биоразнообразия — важнейший приоритет Правительства Москвы, заявил Сергей Собянин в личном блоге.