Сербский баскетболист заявил об отказе судей пожать руки игрокам команды после матча с США

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хокс» и сборной Сербии Богдан Богданович раскритиковал работу судей на полуфинальном матче летних Олимпийских игр 2024 года в Париже против США.
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