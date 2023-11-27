Зачем Англия и Польша перебили российский кабель на Балтике и при чем здесь Индия, Китай и бондовые склады Калининграда

18K прочитали Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. По дну Балтийского моря проложены телекоммуникационные кабели и газопроводы разных стран - России, Польши, Финляндии, Прибалтики, Швеции и так далее.
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