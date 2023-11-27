МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 866 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Щукин
    Да "нашим" не привыкать к обманам и может это ИМ "нравится" когда их обманывают и они получают от этого "удовольствие"!Военкор Стешин: Е...
  • Nata
    Русские долго запрягают, но быстро едут.Немцы не верили, ...
  • Ольга Заварухина
    А эта  жирная свинья точно из России? На « костре запечь»Беглая оппозионер...

Зачем Англия и Польша перебили российский кабель на Балтике и при чем здесь Индия, Китай и бондовые склады Калининграда

Зачем Англия и Польша перебили российский кабель на Балтике и при чем здесь Индия, Китай и бондовые склады Калининграда

18K прочитали Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. По дну Балтийского моря проложены телекоммуникационные кабели и газопроводы разных стран - России, Польши, Финляндии, Прибалтики, Швеции и так далее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх