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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Теннесси» введет экс-раннинбека Криса Джонсона в Кольцо славы клуба

«Теннесси Тайтенс» объявили, что бывший раннинбек Крис Джонсон будет введен в Кольцо славы клуба. Торжественная церемония состоится в перерыве матча первого тура сезона-2026 против «Нью-Йорк Джетс» 13 сентября.

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