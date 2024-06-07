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Котяков выступил против введения шестидневной рабочей недели в РФ

Котяков выступил против введения шестидневной рабочей недели в РФ

Вероятности того, что в России может быть введена шестидневная рабочая неделя в текущих условиях рекордно низкой безработицы, нет, рассказал в беседе РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

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Комментарии
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Y
Yuriy
Ну вот - Никогда такого не было, и вот опять. Прямо по Черномырдину.  Что касается Котякова - это понятно - этому кадру, что в голову &quot;стукнет&quot; - так он сразу и выступать лезет. Типа, ЭТО может быть, поэтому надо бы обсудить. Таким кадрам совсем не важно, что ему привиделся бред. А вот Нилов мог бы и подумать, прежде чем обсуждать этот бред.
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18 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Котякова чисто по человечески понимаю - очень трудно таскать такой вес на работу шесть дней в неделю, за день не успеваешь отдохнуть и  восстановить силы. Да, вот такая она трудная жисть и работа у менистра труда...
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18 час.

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