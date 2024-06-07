Котяков выступил против введения шестидневной рабочей недели в РФ

Y

Yuriy

Ну вот - Никогда такого не было, и вот опять. Прямо по Черномырдину. Что касается Котякова - это понятно - этому кадру, что в голову "стукнет" - так он сразу и выступать лезет. Типа, ЭТО может быть, поэтому надо бы обсудить. Таким кадрам совсем не важно, что ему привиделся бред. А вот Нилов мог бы и подумать, прежде чем обсуждать этот бред.