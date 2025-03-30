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Итальянский ведущий канала RAI-3 осадил украинского репортера Майструка

Итальянский ведущий канала RAI-3 осадил украинского репортера Майструка

Недавний инцидент на итальянском государственном канале RAI-3 привлек внимание общественности и вызвал бурные обсуждения в медиа-среде.

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