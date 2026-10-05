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"Я давно к этому шла": полуфиналистка "Мисс офис" из Барнаула рассказала о конкурсе

"Я давно к этому шла": полуфиналистка "Мисс офис" из Барнаула рассказала о конкурсе

Светлана Булгакова в одном шаге от финала – все зависит от интернет-голосования 6 октября 2026 года – важный день для жительницы Барнаула Светланы Булгаковой.

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