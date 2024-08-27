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Вечерний Новосибирск

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Свадебный бум в августе 2024 устроили фанаты нумерологии в Новосибирске

Свадебный бум в августе 2024 устроили фанаты нумерологии в Новосибирске

Месяцем свадеб в народе называют август, и этот год не стал исключением. Какие-то даты последнего летнего месяца, например, 24 августа, пользовались у молодоженов особым спросом, рассказали сотрудники новосибирских ЗАГСов.

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